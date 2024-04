Biden lehnt Einsatz der US-Armee gegen den Iran ab

Washington: Die USA haben die iranischen Drohnen- und Raketen-Angriffe gegen Israel verurteilt. Zugleich will sich das Weiße Haus nicht an einer Militäroperation gegen den Iran beteiligen. Das stellte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats klar. US-Präsident Biden habe diesen Standpunkt auch Israels Ministerpräsident Netanyahu in einem Telefonat klar gemacht, berichten US-Medien. Biden soll den israelischen Regierungschef aufgefordert haben, die abgewehrten iranischen Luftschläge als Sieg zu betrachten. Noch im Laufe des Tages will Biden mit den Regierungschefs der anderen G7-Staaten eine gemeinsame Antwort auf den iranischen Angriff formulieren. Bundeskanzler Scholz, der sich derzeit in China zu einem Staatsbesuch aufhält, musste deswegen kurzfristig sein Programm anpassen. In New York kommt außerdem noch heute der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 18:00 Uhr