Berlin steht vor erneutem Gewinn der Deutschen Eishockey-Meisterschaft

Berlin: In der Deutschen Eishockey Liga haben die Eisbären Berlin das vierte Spiel der Finalserie gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 4 zu 1 für sich entschieden. Gewinnen die Hauptstädter auch die nächste Partie am Freitag, holen sie zum zehnten Mal die Deutsche Meisterschaft. Die Augsburger Panther haben derweil erneut den Klassenverbleib in der DEL ohne eigenes Zutun geschafft. Eigentlich hätten die Eisbären Regensburg aufsteigen müssen. Weil der Klub die wirtschaftlichen Auflagen aber nicht erfüllt, bleiben die Augsburger erstklassig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 01:00 Uhr