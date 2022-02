Bergungsarbeiten nach S-Bahn-Unglück in Schäftlarn dauern an

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schäftlarn: In der Nähe von München sind am späten Nachmittag zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Bei dem Unglück gab es mindestens ein Todesopfer. 14 Menschen wurden verletzt, 80 weitere medizinischen Untersuchungen unterzogen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Passagiere und Lokführer aus den Fahrzeugen zu befreien. Derzeit laufen noch Bergungsarbeiten für die beiden Züge, die S-Bahn-Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt. Der Unfall hat sich in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn ereignet, in dem Bereich ist die Strecke eingleisig. Warum die S-Bahnen, die offenbar in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, zusammengestoßen sind, ist noch unklar. Inzwischen ermittelt die Bundes- und die Landespolizei. Ministerpräsident Söder und Verkehrsministerin Schreyer äußerten ihr Mitgefühl gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 23:00 Uhr