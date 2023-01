Benedikt XVI. wurde im Petersdom beigesetzt

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck kündigt zeitnahe Entscheidung über Panzerlieferungen an

Berlin: Die Bundesregierung will bald darüber entscheiden, ob Deutschland Panzer an die Ukraine liefert. Das hat Wirtschaftsminister Habeck bei einem Besuch in Norwegen angekündigt. Er sagte, es würde jetzt zügig beraten und dann auch entschieden. Die Alliierten hätten ihre bisherige Linie erweitert, das werde sicherlich auch Einfluss auf die deutsche Diskussion haben. Habeck bezog sich dabei auf die Ankündigung Frankreichs, Kiew Spähpanzer zu liefern. Auch die USA erwägen, der Ukraine solche Panzer zur Verfügung zu stellen. Auch in der Regierungskoalition wächst der Druck. So erklärte etwa die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann, Kanzler Scholz müsse jetzt endlich die Zeichen der Zeit erkennen und nachlegen. Bisher spricht sich vor allem die SPD gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2023 18:45 Uhr