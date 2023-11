Bei Staubexplosion in mittelfränkischem Betrieb entsteht hoher Schaden

Markt Bibart: Im Landkreis Neustadt an der Aisch in Mittelfranken sind Feuerwehr und Polizei am Abend im Großeinsatz gewesen. In einem holzverarbeitenden Betrieb in Markt Bibart war es zu einer Staubexplosion gekommen. Daraufhin fing ein großes Silo Feuer, in dem Holzspäne gelagert waren. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 03:00 Uhr