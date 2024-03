Bei Parlamentswahl in Portugal wird Rechtsruck erwartet

Lissabon: In Portugal finden heute vorgezogene Parlamentswahlen statt. Fast alle Umfragen sagen eine Niederlage der noch regierenden Sozialistischen Partei und einen Rechtsruck voraus. So kann etwa die rechtsextreme Partei Chega - zu deutsch "es reicht" mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen. Es wird erwartet, dass keines der Lager eine absolute Mehrheit erreichen wird. In dem EU-Mitgliedsland zeichnet sich daher eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem Ministerpräsident Costa im Zuge eines Korruptionsskandals im November zurückgetreten und nur geschäftsführend im Amt geblieben war.

