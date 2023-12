Bei Klinik-Brand in der Pfalz kommen zwei Menschen ums Leben

Frankenthal: Beim Brand einer Klinik in der pfälzischen Stadt sind am Abend zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am späten Abend mit. Betroffen waren den Angaben zufolge zwei Stationen der Stadtklinik von Frankenthal. Mittlerweile sei das Feuer gelöscht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 02:00 Uhr