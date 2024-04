Bei Arbeitskosten liegt Deutschland EU-weit auf Platz sechs

Wiesbaden: Firmen zahlen in Deutschland überdurchschnittlich hohe Arbeitskosten. Laut Statistischem Bundesamt waren es im vergangenen Jahr durchschnittlich gut 41 Euro pro Stunde - das ist der sechst-höchste Wert in der EU. Am teuersten war die Arbeitsstunde in Luxemburg vor Dänemark und Belgien, am billigsten in Rumänien und Bulgarien. Die Wettbewerbs-Situation Deutschlands in Europa sei damit praktisch unverändert, so die Einschätzung der Hans-Böckler-Stiftung. Wenn neben den reinen Kosten auch die Produktivität berücksichtigt werde, liege Deutschland im Mittelfeld. Der Anstieg der Arbeitskosten lag im vergangenen Jahr EU-weit bei 5,3 Prozent und damit etwas höher als in Deutschland mit 4,8 Prozent. Zu den Arbeitskosten zählen nicht nur die Nettolöhne, sondern auch Steuern, Sozialabgaben und andere Nebenkosten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 11:00 Uhr