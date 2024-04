Behörden fassen weiteren mutmaßlichen Spion

Dresden: Die Behörden haben einen weiteren mutmaßlichen Spion gefasst. Der Mann wurde nach ARD-Informationen in der Nacht in Dresden festgenommen. Der Generalbundesanwalt wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit für China vor. Unter anderem soll er als Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Krah Informationen aus dem Parlamentsbetrieb an China weitergegeben haben. Erst gestern waren ein Mann und ein Ehepaar festgenommen worden, die Informationen an den chinesischen Geheimdienst weitergeleitet haben sollen. Zwei sitzen nun in Untersuchungshaft, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Es handelt sich um die beiden Männer. Die festgenommene Frau soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die drei sollen in Deutschland Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 08:00 Uhr