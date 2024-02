Bayerns früherer Landtagspräsident Alois Glück ist tot

München: Der ehemalige bayerische Landtagspräsident Alois Glück ist tot. Wie der Landtag mitteilte, starb Glück heute Früh im Alter von 84 Jahren in einer Münchner Klinik. Der CSU-Politiker war von 1970 bis 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags und in den letzten fünf Jahren dessen Präsident. Als Fraktionschef stand er ab 1988 für 15 Jahre an der Spitze der Landtags-CSU. Der gelernte Landwirt engagierte sich bis zuletzt in zahlreichen Ehrenämtern - ob als Ehrenvorsitzender der Bergwacht Bayern, im Netzwerk Hospiz Südostbayern oder im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Landtagspräsidentin Aigner würdigte den Verstorbenen als außergewöhnlichen Politiker, der sich jahrzehntelang vor allem in der Umwelt- und Sozialpolitik als Vordenker und Pionier einen Namen gemacht habe. Im Landtag soll ein Kondolenzbuch für Glück ausgelegt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 11:45 Uhr