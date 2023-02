Bayernischen Ermittlern gelingt Schlag gegen Geldautomaten-Sprenger

Kurzmeldung ein/ausklappen EU sagt Ukraine Ausbildung weiterer Soldaten zu

Kiew: Zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion ist eine größere Delegation der EU in die Ukraine gereist. Unter den 16 Mitgliedern der Europäischen Kommission ist auch Präsidentin von der Leyen. Auf Twitter schrieb sie wörtlich: "Wir sind hier, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine steht". Bei den Gesprächen in Kiew soll es darum gehen, das Land auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu unterstützen. Die EU hat daran Bedingungen geknüpft, unter anderem die Bekämpfung der Korruption in der Ukraine und die Einführung von Standards im Kampf gegen Geldwäsche. Ein weiteres Thema des Treffens ist die EU-Ausbildungsmission für das Militär. Statt 15.000 ukrainischer Soldaten sollen zukünftig 30.000 in der EU trainiert werden.

