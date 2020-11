Bayern verbietet nach Urteil ab morgen weitgehend Indoor-Sport

Zahlreiche europäische Länder kämpfen mit den Folgen der Pandemie

Paris: Neben Deutschland kämpfen auch andere europäische Ländern weiter mit den Folgen der Pandemie: So will Frankreich an den strengen Ausgangsbeschränkungen mindestens zwei weitere Wochen festhalten. Premierminister Castex sagte am Abend, es wäre unverantwortlich, die Regeln jetzt zu lockern. Jeder vierte Todesfall geht laut Behörden auf Covid zurück. Zudem werden mehr Menschen wegen des Virus im Krankenhaus behandelt als jemals zuvor. In Großbritannien wurden innerhalb eines Tages mehr als 33.000 aktuelle Corona-Fälle gezählt - ein neuer Rekord. Auch Griechenland verzeichnet einen Rekord: mit mehr als 3.300 Neuinfektionen. Angespannt ist die Lage in Italien: fast 38.000 Neuinfektionen wurden dort gezählt. In weiten Teilen des Landes geraten die Kliniken wieder an ihre Grenzen, etwa in Kampanien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 00:00 Uhr