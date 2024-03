Bayern nimmt Abschied von Ex-CSU-Politiker Alois Glück

München: Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft haben in der Frauenkirche Abschied vom verstorbenen CSU-Politiker Glück genommen. Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, dessen Vorsitzender Glück einst war, würdigte ihn als prominenten und souveränen Vertreter der katholischen Zivilgesellschaft. Der Satz "Zum Glück hatten wir Glück" sei im Zentralkomitee öfter gefallen, sagte sie. An dem Requiem nahmen auch Ministerpräsident Söder und Landtagspräsidentin Aigner teil. Glück gehörte von 1970 bis 2008 dem Bayerischen Landtag an. Ab 1988 stand er insgesamt 15 Jahre lang als Fraktionsvorsitzender an der Spitze der Landtags-CSU. Am 26. Februar war er im Alter von 84 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 13:00 Uhr