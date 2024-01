Bayern ist vom anstehenden ÖPNV-Warnstreik nicht betroffen

Berlin: In weiten Teilen Deutschlands stehen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr bevor. Die Gewerkschaft Verdi will noch diese Woche zu Aktionen aufrufen. Bayern ist nicht betroffen, wurde dem BR bestätigt. Weil im Freistaat der entsprechende Tarifvertrag - anders als in vielen anderen Bundesländern - noch bis Ende des Jahres läuft, herrscht bis dahin Friedenspflicht. In den zwanzig bayerischen Städten, die den Nahverkehr noch selber betreiben, sollen U-Bahnen, Trams und Busse weiterhin unterwegs sein - das gilt etwa für München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg. Allerdings will Verdi mit dem kommunalen Arbeitgeberverband Anfang Februar über verbesserte Bedingungen für die rund 8.000 Beschäftigten sprechen. Dabei geht es um kürzere Arbeitszeiten, mehr Planbarkeit und zusätzliche Entlastungen für Schicht- und Nachtarbeiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 16:00 Uhr