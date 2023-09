Bayern 2 gewinnt Deutschen Radiopreis für Podcast zum Olympia-Attentat

Hamburg: Der Bayerische Rundfunk hat den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Bestes Informationsformat" gewonnen. Bei der Gala in Hamburg wurden Eva Deinert und Yvonne Maier für ihren Podcast "Die Olympia-Protokolle" ausgezeichnet, den sie für radioWissen produziert hatten. Für die Sendung recherchierten die beiden Journalistinnen in den Akten des Münchner Staatsarchivs zu Hintergründen und Hintermännern des Olympia-Attentats von 1972. In ihrer Laudatio sprach Deutschlands First Lady Elke Büdenbender von einer hochemotionalen Hörreihe geprägt von außerordentlicher Recherchearbeit, Erzählkunst und hoher Professionalität.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 22:00 Uhr