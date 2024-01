Bayerisches Kabinett berät über Barrierefreiheit

München: Die bayerische Staatsregierung will eine Zwischenbilanz zum Stand der Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden ziehen. Jedes Ressort soll zur Stunde darüber berichten, wie es in seinem Bereich aussieht. So sind nur rund die Hälfte der bayerischen Bahnhöfe auch für Rollstuhlfahrer eigenständig nutzbar. Bei öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr sind es zwei von drei. Der damalige Ministerpräsident Seehofer hatte 2013 das Ziel ausgegeben, Bayern innerhalb von zehn Jahren barrierefrei zu machen. Das hat nicht geklappt. In ihrem neuen Koalitionsvertrag bezeichnen CSU und Freie Wähler die Barrierefreiheit als "Daueraufgabe" und haben ein Aktionsprogramm für den Bahnverkehr bis 2028 angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 11:00 Uhr