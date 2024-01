Bayerischer Landtag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

München: Mit einem Gedenkakt hat der Bayerische Landtag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Landtagspräsidentin Aigner rief dabei zu einem gemeinsamen und entschlossenen Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus auf. Zugleich verurteilte sie den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Sie sagte, die Gegenwart sei der Geschichte nicht enteilt. Das "Nie wieder" habe uns eingeholt. An die AfD gewandt erklärte Aigner, Geschichte werde zur Schablone, wenn radikale Kräfte Pläne zur Deportation ganzer Bevölkerungsgruppen schmiedeten. Der Holocaust-Überlebende Abba Naor warnte vor dem Gift des Antisemitismus, das sich in Deutschland und Europa erschreckend ausbreite. Man müsse gemeinsam aufstehen gegen den Judenhass, egal ob er sich gegen Israel oder die jüdischen Gemeinden in Deutschland richte. Die Zukunft unserer Demokratie sei bedroht, ohne Demokratie gebe es aber keine lebenswerte Zukunft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 13:00 Uhr