Bayerischer Landtag beschließt Haushalt 2023

Berlin: Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland hat der britische König Charles III. die umfangreiche deutsche Hilfe für die Ukraine gewürdigt. Bei einer Rede im Bundestag erklärte das britische Staatsoberhaupt, der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, sei überaus mutig und wichtig. Charles bezeichnete es als große Ehre, vor dem deutschen Parlament sprechen zu dürfen. Er sei gekommen, um das Bekenntnis zur Freundschaft zwischen beiden Ländern zu erneuern, sagte der König auf Deutsch. Er betonte, mit der russischen Invasion in die Ukraine sei die Geißel des Kriegs zurück in Europa. Deutschland und Großbritannien hätten bei der Unterstützung der Ukraine eine Führungsrolle inne. Charles lobte außerdem den Einsatz beider Länder für den Ausbau erneuerbarer Energien. Morgen fährt Charles mit seiner Frau Camilla weiter nach Hamburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 19:00 Uhr