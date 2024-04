Bayerischer Gemeindetag will mehr Tempo beim Wasserschutz

Neunburg vorm Wald: Der Bayerische Gemeindetag mahnt die Landesregierung zu mehr Tempo beim Wasserschutz. Bei einer Tagung in der Oberpfalz sagte Wasserrechts-Expertin Thimet, die Verfahren für die Ausweisung neuer Schutzgebiete müssten schlanker werden. Alles mit allen diskutieren zu müssen in solchen Verfahren koste unendlich viel Zeit, so Thiemet. Die kommunalen Wasserversorger forderten auf der Tagung im Landkreis Schwandorf mit Blick auf den Wassercent, den die Staatsregierung ins Auge fasst, dass nicht nur sie ihn zahlen, sondern auch andere Nutzer wie etwa Landwirte und Industriebetriebe. Der Erlös dieser Gebühr für das Abpumpen von Grundwasser müsse wieder in den Wasserschutz investiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 08:00 Uhr