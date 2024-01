Bayerischer Bauernverband kritisiert Protest gegen Habeck

Berlin: Agrarminister Özdemir hat sich hinter die Teilrücknahme von Subventionskürzungen für die Landwirte gestellt. In der Bayern 2 Radiowelt sagte er, die jetzige Lösung sei ein fairer Kompromiss. Alle müssten ihren Beitrag leisten, so Özdemir. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Felßner, bezeichnete die Einigung als inakzeptabel. Er kündigte weitere Proteste an, solange nicht alle Kürzungen zurückgenommen werden. Angesprochen auf den Vorfall gestern Abend in Schleswig-Holstein, wo wütende Bauern Wirtschaftsminister Habeck am Verlassen einer Fähre gehindert hatten, sagte Felßner, man wolle nicht, dass Politiker persönlich angegangen werden. Das setze allerdings voraus, dass sie dialogbereit seien - dann komme es nicht zu solchen unschönen Szenen, so Felßner. Habeck war am Abend zur Hallig Hooge zurückgekehrt und nahm eine spätere Fähre zum Festland. Özdemir sprach von einigen wenigen radikalen Landwirten, von denen sich die Mehrheit deutlich absetzen müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 08:00 Uhr