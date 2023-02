Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerischen Ermittlern gelingt Schlag gegen Geldautomaten-Sprenger

München: Süddeutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen eine niederländische Bande gelungen, die hierzulande mehr als 50 Geldautomaten gesprengt und dabei 5,2 Millionen Euro erbeutet haben soll. Es handelte sich um eine der größten Aktionen gegen Geldautomatensprenger in den Niederlanden, wie die Landeskriminalämter von Bayern und Baden-Württemberg mitgeteilt haben. Seit November 2021 war die Bande demnach in Süddeutschland aktiv. Baden-Württembergs Innenminister Strobl sagte, bei der Sprengung von Geldautomaten riskierten die Täter auch das Leben unbeteiligter Menschen - und richteten mehr Schaden an, als sie letztlich an Geld erbeuten. Bei Razzien in den Provinzen Utrecht und Limburg hatten die Ermittler am Montag neun per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen - nach drei weiteren wird noch gefahndet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2023 13:15 Uhr