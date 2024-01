Bayerische Bauern setzten Protestwoche mit einzelnen Aktionen fort

München: Am zweiten Tag der Protestaktionen der Bauern gab es in Bayern am Morgen begrenzt Einschränkungen im Verkehr. In Niederbayern sorgte laut Polizei ein Konvoi von etwa 20 Traktoren nahe des Grenzübergangs Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau zeitweise für Behinderungen. Auf der A96 war die Anschlussstelle Mindelheim kurzzeitig blockiert, es gab einen Rückstau. Im Laufe des Vormittags werden weitere Kundgebungen erwartet. In Passau etwa soll ein Protestzug mit etwa 250 Traktoren durch die Stadt fahren. Die Polizei appelliert derweil an die Bauern friedlich zu protestieren und sich an die Auflagen zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 08:00 Uhr