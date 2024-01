Bauernproteste sorgen für erste Behinderungen im Verkehr

München: Bundesweit gehen Bauern heute gegen Kürzungen im Agrarbereich auf die Straße - auch in Bayern. Vielerorts kommt es bereits zu massiven Verkehrsbehinderungen. An mehreren Autobahnen blockieren Traktoren die Auffahrten, betroffen sind etwa die Autobahnen 7, 8, 70 und 99. Im gesamten Nördlinger Ries sorgen Traktor-Schleichfahrten für Behinderungen. In München findet am Vormittag eine zentrale Kundgebung am Odeonsplatz statt; die Polizei rechnet mit Hunderten Traktoren, die sich in einer Sternfahrt dorthin aufmachen. Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich bereits zahlreiche Bauern mit ihren Fahrzeugen versammelt. Ziel der Landwirte ist die komplette Rücknahme der geplanten Subventionskürzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 08:00 Uhr