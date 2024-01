Bauernproteste sorgen für Behinderungen im Verkehr

Berlin: Die Proteste der Bauern, die heute angelaufen sind und eine Woche lang dauern sollen, zeigen bereits Wirkung: Bundesweit ist der Verkehr vielerorts beeinträchtigt, weil sich die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Weg zu Kundgebungen gemacht haben. So etwa in Bayern im Nördlinger Ries und im Allgäu. Außerdem blockieren Bulldogs mancherorts den Verkehr an Auffahrten zu Autobahnen, etwa bei Dietmannsried zur A7, bei Burgau zur A8, an mehreren Stellen zur A73 und bei Nabburg zur A93. In München hat die Polizei wegen der Proteste rund 400 Beamte im Einsatz, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums dem BR mitteilte. Am Odeonsplatz, wo am späten Vormittag eine Kundgebung stattfindet, werden Hunderte Traktoren und mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 10:00 Uhr