Bauernproteste legen Verkehr teilweise komplett lahm

Berlin: Bundesweit machen Bauern seit heute Früh mit ihren Traktoren ihrem Unmut gegen die Agrarpolitik der Ampel-Regierung Luft. Vielerorts gab und gibt es Behinderungen: in Städten, auf Bundesstraßen und Autobahnen fahren Konvois aus Traktoren und Lastwagen - teilweise ist der Berufsverkehr zum Erliegen gekommen. In München stehen die Landwirte mit ihren Fahrzeugen vom Siegestor bis zur Feldherrenhalle. In Berlin haben sich hunderte Demonstranten mit Traktoren, Lastern, Autos und Transportern vor dem Brandenburger Tor versammelt. Dem Protest der Bauern haben sich auch zahlreiche Bus- und Lastwagenfahrer sowie Handwerker, Einzelhändler und Gastronomen angeschlossen. Die Landwirte protestieren unter anderem gegen die geplante Kürzung von Steuervorteilen beim Agrar-Diesel, die Gastronomen hadern mit der 19-prozentigen Mehrwertsteuer, die Spediteure mit höherer Maut und der CO2-Abgabe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 12:00 Uhr