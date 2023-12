Bauern demonstrieren in mehreren bayerischen Städten gegen Streichung von Subventionen

München: In mehreren bayerischen Städten haben Landwirte gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung demonstriert. Kundgebungen und Protestaktionen gab es unter anderem in München, Augsburg, Hof und Donauwörth. Die Koalition hat beschlossen, dass ab dem nächsten Jahr Steuervergünstigungen für Landwirte wegfallen - die Vergünstigung für Agrardiesel und die Befreiung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen von der Kfz-Steuer. Für kommenden Montag hat der Deutsche Bauernverband zu einer Kundgebung in Berlin aufgerufen. Sie wird unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" stehen. Bauernpräsident Rukwied sagte, sollte die Regierung ihren Plan nicht zurücknehmen, werde es heftigen Widerstand geben. Nach Verbandsangaben würden der Branche mit den Vorschlägen fast eine Milliarde Euro entzogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2023 13:45 Uhr