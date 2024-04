Bahn zahlt zehntausenden Beschäftigten Boni aus

Berlin: Die Deutsche Bahn plant, rund 42.000 Führungskräften und weiteren Beschäftigten in der kommenden Woche eine "Erfolgsbeteiligung" für das Jahr 2023 auszuzahlen. Das geht aus Recherchen des NDR hervor. Demnach belaufen sich diese Boni auf eine Gesamtsumme in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. Vor wenigen Wochen noch hatte der Konzern mitgeteilt, tief in roten Zahlen zu stecken. Durch Kosten unter anderem für Bau, Energie und Streiks belaufe sich das Minus auf 2,4 Milliarden Euro. Die Bahn betont, die Mitarbeiter hätten einen vertraglich festgelegten Anspruch auf die Auszahlung der Erfolgsprämien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 09:00 Uhr