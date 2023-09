Bätzing nennt Positionen der AfD und der Kirche unvereinbar

Wiesbaden: Kurz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, die Positionen der AfD und der katholischen Kirche als unvereinbar bezeichnet. Zu Beginn der Herbstvollversammlung der katholischen Kirche in Wiesbaden sagte er, die Kirche müsse sich hier positionieren und deutliche Worte finden. Laut Bätzing hat man es hier mit einer Partei zu tun, die nicht eine Alternative für Deutschland ist, sondern die ein alternatives Deutschland will, nämlich ein fremdenfeindliches, anti-europäisches und nationalistisch aufgestelltes Land. Bätzing äußerte sich auch deutlich zum Thema Migration. Es gebe hunderttausende Menschen, die sich innerhalb der katholischen Kirche für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten einsetzten, sagte der Limburger Bischof und fügte wörtlich hinzu: "Willkommenskultur hat sich nicht erledigt."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 18:00 Uhr