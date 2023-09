Baerbock sagt Ukraine weitere Unterstützung zu

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine weitere deutsche Hilfe zugesagt. Die Grünen-Politikerin war am Vormittag mit einem Sonderzug in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. Im ukrainischen Umweltministerium unterzeichnete Baerbock eine Absichtserklärung. Demnach will Deutschland dabei helfen, in der Sperrzone des zerstörten Atomkraftwerks Tschernobyl einen Windpark zu errichten. Dort soll "grüner" Strom für Europa erzeugt werden. Die Ukraine erwartet in den kommenden Monaten wie auch im vergangenen Winter gezielte russische Angriffe auf Heizkraftwerke, Transformatoren und Umspannwerke. Außerdem sagte Baerbock, man werde der Ukraine bei ihrem Weg in die EU entschlossen unter die Arme greifen. In der Justizreform und Mediengesetzgebung habe Kiew bereits Fortschritte gemacht, lobte die Ministerin. Sie pochte aber auf weitere Reformbemühungen etwa im Kampf gegen die Korruption.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 12:15 Uhr