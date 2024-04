Augsburger Panther schaffen Klassenerhalt ohne eigenes Zutun

Zum Sport: Im Eishockey hat Berlin am Abend das vierte Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen Bremerhaven mit 4 zu 1 gewonnen. Die Hauptstädter trennt damit nur noch ein Sieg vom Titel. Am Abend sicherte sich außerdem Regensburg die Meisterschaft in der zweiten Liga. Weil der Verein aber nicht die wirtschaftlichen Auflagen für einen Aufstieg erfüllt, behält Augsburg seinen Platz in der DEL.

