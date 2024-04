Augsburg verliert in Frankfurt 1:3

In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg in Frankfurt mit 1:3 verloren. Die Augsburger stehen damit in der Tabelle weiter auf Rang sieben, Frankfurt mit sechs Punkten mehr auf 6. In der zweiten Liga hat Nürnberg zuhause gegen Paderborn 0:2 verloren. Außerdem spielte Elversberg gegen Schalke 1:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 02:00 Uhr