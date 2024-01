Aufrufe zu Engagement für Demokratie am Holocaust-Gedenktag

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags dazu aufgerufen, entschlossen gegen Antisemitismus und Rassismus zu kämpfen. In seinem wöchentlichen Video-Podcast sagte er, nie wieder ist jeden Tag. Das richte sich einerseits an den Staat - "Nie wieder" fordere aber auch die Wachsamkeit aller. Bundesaußenministerin Baerbock rief ebenfalls dazu auf, Lehren aus den Gräueltaten der Nationalsozialisten zu ziehen. Auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb sie, Nazi-Deutschland habe die Welt in den Abgrund der Menschlichkeit schauen lassen. Wörtlich erklärte sie: "Es ist an uns Lebenden, aus der Verantwortung für unsere Vergangenheit heraus unsere Gegenwart zu gestalten. Nie wieder ist jetzt." In ganz Deutschland wird heute mit Veranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Deutschlandweit wollen heute wieder Tausende gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Die Protestaktionen in Düsseldorf und Ingolstadt sind bereits angelaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 13:00 Uhr