Auf Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg gibt es weiter Behinderungen

Nürnberg: Nach dem Unwetter vergangene Nacht gibt es noch Behinderungen im Zugverkehr. Der Deutschen Bahn zufolge kommt es auf der Strecke Nürnberg-Bamberg wegen einer beschädigten Oberleitung zu Einschränkungen. ICEs können zwischen Nürnberg und Erfurt teilweise nur auf einem Gleis fahren. Deshalb brauchen die Züge rund eine Viertelstunde länger. Wegen Windböen und starken Regens war die Zugstrecke zuvor ganz gesperrt gewesen. Auf den Straßen kam es in der Früh vor allem im Nürnberger Land zu Verkehrsunfällen, bei denen es auch Verletzte gab. So krachte es auf der A9 zwischen Allersberg und Hilpoltstein wegen Glätte wiederholt. Die Autobahn musste in Richtung München zeitweise gesperrt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 13:45 Uhr