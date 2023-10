Auch Allerheiligen gibt es S-Bahneinschränkungen in München

München: Wegen Bauarbeiten müssen sich S-Bahnfahrer in der Landeshauptstadt an Allerheiligen erneut auf Behinderungen einstellen. Von heute Abend bis Donnerstagfrüh fahren auf der Stammstrecke zwischen dem Isartor und dem Leuchtenbergring sowie auch bis Giesing keine Züge. Nur die S8 hält am Ostbahnhof. Zwischen Ostbahnhof und Isartor pendeln Busse. Reisende müssen daher mehr Zeit einplanen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 09:00 Uhr