Assad gibt Westen die Schuld an Krisen im Nahen Osten

US-Präsident stimmt Ausbildung von Ukrainern an F-16-Kampfjets zu

Hiroshima: US-Präsident Biden hat der Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfjets vom amerikanischen Typ F-16 zugestimmt. Dies bestätigte ein US-Regierungsvertreter am Rande des G7 Gipfels im japanischen Hiroshima. Das Training werde außerhalb der Ukraine in Europa stattfinden und Monate dauern, so der US-Vertreter. Eine Entscheidung über eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine solle zu einem späteren Zeitpunkt folgen, hieß es weiter. Die Ukraine drängt schon seit geraumer Zeit auf eine Lieferung westlicher Kampfjets. Zuvor hatten sich auf dem G7 Gipfel die Staats- und Regierungschefs auf weitere Finanz-und Militärhilfen für Kiew geeinigt. Zudem forderten sie Russland zum sofortigen und bedingungslosen Abzug aus der Ukraine auf. //stop//Bundeskanzler Scholz erklärte, die Botschaft an Russland sei, dass ein fairer Frieden nur möglich sei, wenn es seine Truppen abziehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2023 20:45 Uhr