Arbeitsminister Heil will aktuelles Rentenniveau bis 2039 garantieren

Berlin: Im Bundestag wird heute unter anderem über den mit Abstand größten Etat des Haushalts gesprochen. In der Debatte geht es um die geplanten Ausgaben von Arbeits- und Sozialminister Heil. Der Bund gibt für Vieles im Sozialbereich mehr aus - insgesamt umfasst der Etat 175,7 Milliarden Euro. Außerdem kündigte Arbeitsminister Heil an, bald das Rentenpaket II einführen zu wollen. Er sagte der Augsburger Allgemeinen, die Bundesregierung wolle damit das derzeitige Rentenniveau deutlich länger als bisher geplant halten. Demnach soll die Garantie von mindestens 48 Prozent bis 2039 stabilisiert werden - und nicht wie derzeit vorgesehen nur bis nächstes Jahr. Zu diesem Zweck soll auch die schon länger geplante Aktienrente eingeführt werden. Ein entsprechender Entwurf könnte Heil zufolge in spätestens zwei Wochen im Kabinett beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 07:00 Uhr