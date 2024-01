Arbeitgeber kritisieren Wirtschaftspolitik der Ampel

Berlin: Die Arbeitgeber in Deutschland üben scharfe Kritik an der Ampelkoalition. Die Unternehmen hätten das Vertrauen in die Bundesregierung verloren, sagte Arbeitgeberpräsident Dulger gestern Abend vor Journalisten. Es komme einfach nichts, aber Deutschland müsse wieder funktionieren. Nach Einschätzung von Dulger wird Deutschland in der EU mehr und mehr zum Bremsklotz. Es gebe keine Entlastung für Unternehmen, keine Planungssicherheit und keine Berechenbarkeit - stattdessen überbordende Bürokratie, immer mehr Regularien und immer mehr Berichtspflichten. Auch fehlten Investitionen. Dulger forderte von der Regieurng, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland wieder in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen. Für die Beschäftigten in den Unternehmen müsse mehr Netto vom Brutto bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 10:00 Uhr