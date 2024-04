Ampel und Union wollen gemeinsam Veteranentag einführen

Berlin: Die Ampelfraktionen und die Union im Bundestag haben sich einem Medienbericht zufolge auf einen gemeinsamen Antrag zur Einführung eines jährlichen Veteranentages in Deutschland geeinigt. Der Entwurf aller vier Fraktionen soll laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland demnächst ins Parlament eingebracht werden. Demnach soll der 15. Juni zum deutschen Veteranentag gemacht und zugleich die Versorgung von Soldaten verbessert werden, die beim Einsatz in der Bundeswehr dauerhafte Schäden erleiden. Seit der Gründung der Bundeswehr hätten insgesamt rund zehn Millionen Frauen und Männer gedient. Manche Soldaten trügen an den Folgen ihres Einsatzes schwer und hätten folgenreiche psychische und physische Verletzungen, heißt es laut dem Bericht in dem Antrag. Ein Veteranentag biete die Möglichkeit, Dankbarkeit und Anerkennung gegenüber den Soldaten auszudrücken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 06:00 Uhr