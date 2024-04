Ampel-Koalitionäre geben sich zu FDP-Thesen betont gelassen

Berlin: Führende Mitglieder der Ampel-Koalition zeigen sich nach strittigen FDP-Thesen zur Wirtschaftspolitik um Verständigung bemüht. SPD-Co-Chef Klingbeil gab sich im BR-Interview betont gelassen und bezeichnete die Vorlage des 12-Punkte-Papiers als "völlig normal" vor einem Parteitag. CSU-Chef Söder hatte zuvor von einem - so wörtlich - "Scheidungspapier" gesprochen. Klingbeil betonte, die SPD würde Schritte mitgehen, die zu mehr Investitionen, weniger Bürokratie und günstigerer Energie in Deutschland führten. Nur Abstriche an der Rente mit 63 nach 45 Beitragszahlerjahren werde es mit den Sozialdemokraten nicht geben. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte im ARD-Morgenmagazin, es wäre für ihn ein wichtiger Beitrag, wenn in den nächsten drei Jahren keine zusätzlichen Sozialausgaben eingeführt würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 09:00 Uhr