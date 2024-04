Amnesty sieht Menschenrechte durch weltweite Kriege bedroht

Berlin: Angesichts der Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine hat Amnesty International zum Schutz der Menschenrechte aufgerufen. Im aktuellen Jahresbericht, der heute veröffentlicht wird, heißt es: Die Rechtstaatlichkeit sei weltweit so bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In der Bayern2-Welt am Morgen sagte die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Duchrow, im Gaza-Krieg begingen sowohl die islamistische Hamas als auch die israelischen Streitkräfte Kriegsverbrechen. Kritik übte sie auch an Deutschland. Die Bundesregierung schweige zu den Kriegsverbrechen der israelischen Armee und verspiele damit ihre Glaubwürdigkeit. Als Negativbeispiele nannte Duchrow weiter den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, das Schweigen des Westens zu Chinas Menschenrechtsverbrechen an Uiguren und das gezielte Töten von Zivilisten im sudanesischen Bürgerkrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 07:00 Uhr