Aktivisten der Letzten Generation stören bundesweit den Verkehr

Kurzmeldung ein/ausklappen Ahrtal gedenkt der Flutkatastrophe vor zwei Jahren

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe an der Ahr wird heute an mehreren Orten an die Opfer und Betroffenen erinnert. Zu einer zentralen Veranstaltung am Nachmittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erwartet. Bei der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 starben insgesamt mehr als 180 Menschen, 135 davon im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Der Wiederaufbau ist noch immer nicht abgeschlossen. Wie die "Aktion Deutschland Hilft" und das "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe" mitteilten, gingen seit der Flut bei ihnen mehr als 450 Millionen Euro ein. Der Großteil dieser Spenden sei mittlerweile ausgezahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2023 11:00 Uhr