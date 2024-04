AfD-Spitze kündigt Krisengespräch mit Europwahl-Spitzenkandidat Krah an

Berlin: Nach der Festnahme eines Mitarbeiters des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Krah, hat die Parteispitze ein Krisengespräch angesetzt. Krah sei auf dem Weg in die Hauptstadt, teilten die Parteichefs Weidel und Chrupalla mit. Man werde sich am Abend oder spätestens morgen früh zusammensetzen, so Chrupalla. Es sei beunruhigend, wenn ein Mitarbeiter wegen mutmaßlicher Spionage für China festgenommen worden sei. Auf Fragen von Journalisten, ob Krah noch der richtige Spitzenkandidat für die Wahl im Juni sei, gingen Chrupalla und Weidel nicht ein. Sie kündigten bis spätestens morgen Vormittag eine Stellungnahme an. Der Mitarbeiter von Krah soll laut Generalbundesanwalt wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europaparlament weitergegeben haben. Zudem habe er chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2024 21:45 Uhr