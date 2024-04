AfD-Mitarbeiter wegen Spionageverdachts festgenommen

Dresden: Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben einen weiteren mutmaßlichen Spion gefasst. Der Mann wurde nach ARD-Informationen in der Nacht in Dresden festgenommen. Der Generalbundesanwalt wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit für China vor. Unter anderem soll der 43-Jährige als Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Krah Informationen aus dem Parlamentsbetrieb an China weitergegeben haben. Ein AfD-Sprecher bezeichnete die Meldungen über die Festnahme als - so wörtlich - "sehr beunruhigend". - Erst gestern waren drei Personen festgenommen worden, die laut Bundesanwaltschaft Informationen zu Technologien an den chinesischen Geheimdienst weitergeleitet haben sollen. Die chinesische Botschaft in Berlin wies die Vorwürfe zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2024 10:15 Uhr