AfD-Chefin Weidel fordert von anderen Parteien Gesprächsbereitschaft

Meldungsarchiv - 29.07.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Magdeburg: Nach dem gestrigen Bundesparteitag hat am Vormittag der Europaparteitag der AfD begonnen. Zum Auftakt sprach die Co-Vorsitzende Weidel. In ihrer Rede bezeichnete sie die AfD als die einige konservative Partei der Freiheit, des Unternehmertums, der Arbeitnehmer und Steuerzahler. Mit Blick auf die Debatte um eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD sagte Weidel, es sei antidemokratisch, Millionen von Wählern auszuschließen. Wörtlich sagte Weidel: "Wir reden mit jedem." Die Grünen bezeichnete sie als die neue Verbotspartei. Auf dem Parteitag in Magdeburg sollen die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr bestimmt werden. Als mögliche Nummer eins wird der sächsische Europa-Abgeordnete Maximilian Krah gehandelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2023 10:45 Uhr