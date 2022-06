Abtreibungs-Entscheidung des Supreme Court löst Proteste aus

New York: In mehreren Städten der USA haben Menschen gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs demonstriert, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Allein in New York kamen mehr als 1.000 zusammen. Sie riefen Slogans wie "Abtreibung ist ein Menschenrecht". Konservative begrüßten dagegen das Urteil. So erklärte etwa die Gouverneurin des Bundesstaats Alabama, dass nun ein bisher blockiertes Abtreibungsverbot in Kraft treten soll. Der Supreme Court hatte zuvor ein fast 50 Jahre altes Grundsatzurteil aufgehoben. Es hatte Frauen das grundsätzliche Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch garantiert.

