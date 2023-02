Ab Dienstag in Bayern neue Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auch in Bayern wird es ab kommendem Dienstag weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst geben. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Grund ist die gestern Abend gescheiterte dritte Verhandlungsrunde zwischen Bund und Kommunen einerseits sowie Verdi und Beamtenbund andererseits. Die Warnstreiks sollen die ganze Bandbreite des öffentlichen Dienstes erfassen - von der Müllabfuhr bis zu den Kitas, hieß es. Und die Arbeitsniederlegungen sollen den Angaben zufolge immer breiter angelegt sein, je näher die nächste Verhandlungsrunde in gut einem Monat rückt. Verdi nannte das Angebot der Arbeitgeber miserabel. Die hatten schrittweise fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten angeboten - sowie Einmalzahlungen in Höhe von 2.500 Euro. Die Gewerkschaften wollen deutlich mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2023 19:15 Uhr