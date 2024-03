50.000 Menschen verfolgen St. Patrick's Day-Parade in München

München: Rund 50.000 Menschen haben in der bayerischen Landeshauptstadt die Parade zum St. Patrick's Day verfolgt. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung weitgehend friedlich. Die Parade und das Rahmenprogramm zwischen Münchner Freiheit und dem Odeonsplatz seien störungsfrei verlaufen. In Irland wird traditionell am 17. März an den Todestag des heiligen Patrick erinnert, der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubensn beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge. Die größte Parade findet jedes Jahr in Dublin statt.

