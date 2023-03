1,8 Millionen mehr Pflegebedürftige bis 2055 erwartet

Meldungsarchiv - 30.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland könnte bis 2055 deutlich zunehmen. Wie aus der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, rechnen Experten in gut 30 Jahren mit knapp sieben Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Derzeit sind rund fünf Millionen pflegebedürftig. Die Prognosen zeigen große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Der geringste Anstieg ist demnach in Sachsen-Anhalt und in Thüringen mit sieben und acht Prozent zu erwarten. Demgegenüber stehen die stärksten Zuwächse mit 56 Prozent in Bayern und 51 Prozent in Baden-Württemberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 10:00 Uhr