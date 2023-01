13 Länder wollen Maskenpflicht im ÖPNV vorerst beibehalten

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viele Wolken und etwas Regen bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt oder trüb, in Nord- und Ostbayern auch Regen, nur in Alpennähe besonders am Vormittag auch sonnig. Recht windig. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. In der Nacht stürmische Winde mit etwas Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Bis Freitag immer wieder Regen, am Samstag dann trocken und immer öfter sonnig. Tagsüber kaum veränderte Temperaturen, nachts leichter Frost möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2023 06:15 Uhr