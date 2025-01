Von Amseln und Dauerhupern: Deutscher Kabarettpreis verliehen

Ein Abend mit Matthias Egersdörfer ist eine Herausforderung. Das Publikum durchlebt und durchleidet mit ihm absurd-komische Begebenheiten, unbändige Wut und totale Verzweiflung, einfach die ganze Bandbreite menschlicher und tierischer Tragödien. Nun ist Egersdörfer mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet worden.

"Kompromisslos und manchmal verstörend" sei Matthias Egersdörfers Kunst, hieß es in der Laudatio des Nürnberger Burgtheaters, vorgetragen von Vorjahrespreisträgerin Luise Kinseher. Im Anschluss bewies der Träger des mit 6.000 Euro dotierten Deutschen Kabarettpreises 2024, wie recht die Laudatorin hat.

"Im Tierreich gibt's keine Altenpflege"

Da ist etwa die Geschichte von dem Amselpärchen, das im Baum vor seinem Schlafzimmerfenster nistet und Nachwuchs aufzieht: Aufopferungsvoll kümmern sich die Eltern um "Kai-Rüdiger-Sven", sorgen dafür, dass er wächst und gedeiht. Und was ist der Dank? Die Jungamsel wird flügge und verlässt das Nest.

"Im Tierreich gibt’s keine Altenpflege", klagt Matthias Egersdörfer. "Aus den Augen, aus dem Sinn". Ein Jungvogel, der dem Altvogel von dem Rosinenbrötchen im Rinnstein der Jakobinenstraße erzählt, "da hab ich heut Vormittag rumpickt, das ist lecker, mit Rosinen, das ist nahrhaft, flieg hin, da wirst satt. Das macht ja keiner."

Eingeparktes Auto wird zum Drama

Da ist auch die Geschichte, warum es Matthias Egersdörfer beinahe nicht zur Preisverleihung in die Nürnberger Tafelhalle geschafft hätte. Ein fremdes Auto hatte ihn in seinem Fürther Hinterhof eingeparkt. Was sollte er tun? Im Auto sitzen und dauerhupen? Einen Zettel schreiben mit den Worten "Liebe Autofahrer*in*innen. Ihre Parkweise ist leider nicht optimal zu nennen, sondern vielmehr suboptimal"?

Oder wäre es nicht besser – Egersdörfer brüllt es heraus – dem Autofahrer Beleidigungen in den Lack kratzen? "Du Drecksau, du dreckerte Drecksau, ä paar Zentimeter tief." Solche und viele andere Geschichten spinnt Egersdörfer weiter, blickt in menschliche Abgründe – und das Publikum lacht und echauffiert sich und leidet mit ihm.

"Deutschlands frechster Arbeitsloser" Christian Lindner

Der mit 2.000 Euro dotierte Sonderpreis ging an Sebastian Rabsahl alias "Sebastian 23", einem Pionier der Poetry-Slam-Szene, der inzwischen auch auf Kabarettbühnen zu Hause ist. Sein Anspruch: politisch und aktuell. Ob die Wahl Donald Trumps, der Bruch der Ampel oder die Cannabis-Legalisierung – Rabsahl erklärt und kommentiert mit viel Witz.

Dabei greift er auch gerne mal zur Gitarre und singt; etwa vom ehemaligen Finanzminister Christian Lindner, den er kürzlich beim Arbeitsamt in der Schlange getroffen habe. "Und es wird Winter für Christian Lindner", das Lied über "Deutschlands frechsten Arbeitslosen" ist der Höhepunkt des Auftritts von "Sebastian 23".

Lara Ermer im Schlagabtausch mit Luise Kinseher

Der mit 4.000 Euro dotierte Förderpreis 2024 ging an die Comedienne Lara Ermer – geboren in Nürnberg, aufgewachsen in Fürth und inzwischen in Frankfurt am Main zu Hause. Dass die junge Frau Potenzial hat, zeigt unter anderem ihr Schlagabtausch mit der brillanten Vorjahrespreisträgerin Luise Kinseher. Ihr empfiehlt sie, "fürs Krönchen" als künftige Mandelmilchkönigin, zu der sich Kinseher berufen fühlt, länger an ihren Pointen zu feilen.

Unangenehme Erlebnisse mit männlichem Dominanz-Gehabe macht Lara Ermer zu Witzen – was etwa könne man mit den vielen Penis-Bildern machen, die sie immer wieder zugeschickt bekomme, seit sie auf der Bühne stehe, fragt Lara Ermer. "Kann man die tauschen, wie so Sammelbildchen? Ich hab hier noch einen seltenen, der glitzert."

Deutscher Kabarettpreis seit 1991

Der Deutsche Kabarettpreis wird seit 1991 vergeben. Unter den Preisträgern sind so illustre Namen wie Georg Schramm, Jochen Malmsheimer, Ulan & Bator oder Simone Solga. Die Preise werden von der Stadt Nürnberg gestiftet und vom Nürnberger Burgtheater verliehen. Einen Mitschnitt des Abends sendet Bayern 2 am Samstag, den 18. Januar 2025 um 15.05 Uhr und in der Wiederholung um 22.03 Uhr.